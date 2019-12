Holiday on snow: Arnold Schwarzenegger und Clint Eastwood verbringen einen gemeinsamen Winterurlaub.

Clintwood und Schwarzenegger: Gibt es ein kultigeres Duo? © Instagram/Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger (72) und Clint Eastwood (89) meldeten sich aus ihrem gemeinsamen Winterurlaub. „Nennt mir ein kultigeres Duo. Ich warte“, schrieb Schwarzenegger auf Instagram zu einem Foto, das die Hollywood-Größen auf einer schneebedeckten Piste zeigt. Sie stehen dabei – wo auch immer in den Staaten – auf Skiern, tragen Skibrillen und Skianzüge.



US-Kollege Jim Belushi kommentierte das Bild schlicht mit: „Ikonen“. Schauspieler Rob Lowe schrieb: „Mount-Rushmore-Level“ und erinnerte damit an das berühmte Denkmal mit den Porträtköpfen von vier US-Präsidenten.



„Terminator“-Star Schwarzenegger und Oscar-Preisträger Eastwood („Million Dollar Baby“) sind seit vielen Jahren befreundet. Der Steirer nannte seinen älteren Kollegen, der Ende Mai 90 Jahre alt wird, in der Vergangenheit „ein großes Idol“.