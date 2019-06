Jennifer Gates eifert ihrem Vater in vielen Dingen nach. So auch in Sachen Familien-Etikette.

Unterstützen sich gegenseitig: Bill Gates und Tochter Jennifer © (c) Getty Images (Yana Paskova)

Jennifer Gates (23) verrät im Gespräch mit der GALA, dass sie viele Dinge die ihre Eltern Bill Gates (63) und Melinda Gates (54) vertreten sehr gut finde. Zum Beispiel das Handy-Verbot am heimischen Esstisch. "Ich halte es in meinem Leben genauso", sagte sie. Umgekehrt bekräftigen der Microsoft-Milliardär und seine Frau ihre Tochter, bei ihren eigenen Plänen. Jennifer ist eine passionierte Springreiterin. "Sie unterstützen mich sehr bei meinem Sport und machen sich keine Sorgen. Sie vertrauen meinen Pferden genauso wie ich", so die 23-Jährige zur GALA.

Am Wochenende nahmen sie und ihr Freund Nayel Nassar (28), ebenfalls Springreiter, am Deutschen Derby in Hamburg teil. Beide erzielten großartige Ergebnisse.