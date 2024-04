Semino Rossi ist im siebenten "Opa-Himmel". Der argentinische Schlagerstar mit Wohnsitz Tirol wurde zum dritten Mal Großvater. Tochter Laura brachte bereits am 15. Februar ein "entzückendes Mädchen" namens Valentina zur Welt, teilte Rossi der APA mit. Ihr Bruder, der fünfjährige Leonhard, sowie die zweijährige Schwester Sofia würden sich jedenfalls sehr über den Familienzuwachs freuen.

Genauso wie der berühmte Großvater. "Ich bin jetzt dreifacher Opa und liebe den Frühling nun ganz besonders, weil er mir jetzt schon drei Enkelkinder geschenkt hat", betonte der glückselige Musikstar. Auch Leonhard macht "Opa Rossi" offenbar große Freude, nicht zuletzt, weil der Apfel nicht weit vom Stamm zu fallen scheint. "Bei spanischen Liedern singt er schon mit. Er mag Musik genauso wie ich. Und mit Sofia entdecke ich bei jedem Spaziergang die Welt mit ihren Kinderaugen von einer wunderbaren neuen Seite", genoss der 61-jährige Chartstürmer seinen x-ten Frühling und bleibt ob des Familienglücks - getreu einem seiner Erfolgstitel - "im Herzen jung."

Großes Herz für Kinder

Dass Semino Rossi nicht nur ein großes Herz für seine Enkel, sondern generell für Kinder hat, bewies der Schlagerstar in der Vergangenheit bereits. In seiner Heimat Argentinien unterstützt er unter anderem ein Schulprojekt in Puerto Iguazu, das er im März besuchte. Auf mehreren Socia-Media-Beiträgen nahm er seine Fans mit auf diese Reise. Unter einer Bilderserie schrieb Rossi: „Liebe Freunde, Liebe Fans, wir sind heute mit allen Kindern zum Camping Tierra Roja Parque Recreativo gefahren, um dort eine schöne Zeit zu verbringen. Strahlende Kinderaugen ist (sic!) das schönste, was es gibt. Sie haben soviel Spaß und Freude.“

Rossi ermöglicht den Kindern des „Escuela Josy Pora“-Projekts eine sorgenfreie schulische Ausbildung und unterstützt auch in anderer Hinsicht. So finanziert er Lebensmittel für drei Monate, die auf die Familien der Gemeinde aufgeteilt werden.