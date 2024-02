Die Geschichte von Cat Janice (31) rührte Musikfans auf der ganzen Welt. Die US-amerikanische Sängerin litt an einem bösartigen Gehirntumor, der sich nicht mehr heilen ließ. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren.

„Heute Morgen trat Catherine friedlich aus ihrem Elternhaus und umgeben von ihrer liebevollen Familie in das Licht und die Liebe ihres himmlischen Schöpfers ein“, schrieb die Familie der Sängerin auf ihrer Instagram-Seite. Und weiter: „Cat erlebte, wie ihre Musik Dinge erreichte, die sie nie erwartet hätte, und ruht in der Gewissheit, dass sie mit ihrer Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird.“

Seltener Tumor

Die Leidensgeschichte von Cat Janice begann vor rund drei Jahren, als die Sängerin einen Knoten in ihrem Hals ertastete. Die Ärzte diagnostizierten ein Sarkom, ein seltener Krebstumor, der sich in Knochen oder Weichgewebe entwickel. Weltweit gebe es nur rund 100 dokumentierte Fälle.

Seither kämpfte Janice dagegen, der Tumor wurde entfernt, sie unterzog sie sich einer Bestrahlungs- und Chemotherapie, doch am Ende hat es nicht geholfen. .

Fans machen Song zum Chart-Erfolg

Um ihren siebenjährigen Sohn Loren abzusichern, hatte Janice davor einen letzten Song veröffentlicht: „Dance You Outta My Head“ sollte dem Kind nach ihrem Tod zumindest finanzielle Sorgen nehmen, so die Sängerin noch zu Lebzeiten. Alle Einnahmen aus Downloads und Streams sollen ihm zugutekommen.

Um das Lied war zuletzt ein wahrer Hype entstanden: Der Song war auf den Sozialen Netzwerken allgegenwärtig, allein auf TikTok gab es bereits mehr als 10.000 Videos, die ihn nutzen, auch unter den Top Ten der iTunes Charts war der Song zu finden.

Ein Vermächtnis für ihren Sohn, das schöner nicht sein könnte.