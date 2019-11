Facebook

Auch Achill Island ist ein Ziel der Rundreise © stock.adobe.com/Stefano Viola

Vielfältigkeit und Magie, ruhige, saftig grüne Wiesen, auf denen Schafe, Kühe und Pferde grasen. Das ungestüme Meer an den Küsten, wie auf Achill Island, und die vielen Burgen und Schlösser im Herzen, die wie auch die keltischen Sagen des Landes ihre ganz eigene Geschichte erzählen – das alles zeichnet die Landschaft Irlands aus. Untrennbar mit der Insel verbunden ist auch das rege Stadtleben mit Livemusik und Street-Food-Märkten in Galway und Dublin, die urigen Pubs und die bunten Häuserfassaden in Westport, wo einen die offenen Iren mit einem freundlichen „Hello, how are you?“ begrüßen.