Der Aussichtsturm am Pyramidenkogel ist nicht nur ein sehr schönes, sondern auch ein ziemlich beeindruckendes Bauwerk. Insgesamt 100 Meter ragt der aus Holz und Stahl gefertigte Turm in die Höhe. Das elegante Gebilde stellt eine Schraube aus verdrehten Ellipsen dar. In der Nacht sieht der Turm durch seine Beleuchtung aus wie ein Leuchtturm und ist damit ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Wörtherseeregion.

Die Aussicht von seiner höchsten Plattform auf insgesamt 905 Meter Seehöhe ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Dem Besucher eröffnet sich ein einzigartiger Blick auf den Wörthersee sowie auf das Vier-Seen-Tal in Keutschach. Das vielleicht Beste am Turm ist aber die höchste Rutsche Europas, mit der man in Sekundenschnelle wieder hinunter zum Eingangsportal sausen kann.

Wir starten unsere Rundtour in Plaschischen am Keutschacher See. Vom Parkplatz am Kreisverkehr gehen wir rechts von der Zufahrtsstraße, die zum Pyramidenkogel führt, in Richtung St. Margarethen. Wir folgen der Ausschilderung Pyramidenkogelweg 27 bis zu den ersten Häusern von St. Margarethen. Hier halten wir uns rechts und wandern an einer Ruine im Wald vorbei zur Kirche St. Margarethen.

Nun geht es durch den Wald hinauf in den Ortsteil Linden. Zwischen den Häusern wandern wir über Wiesen zur Pyramidenkogelstraße. Auf geht es nach rechts, dann wieder links über eine weitere Wiese zum Ziel. Jetzt beginnt das eigentliche Abenteuer, zu Fuß oder mit dem Lift erklimmen wir den Aussichtsturm am Pyramidenkogel und genießen den Blick aus der Vogelperspektive.