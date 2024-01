Als begeisterter Skifahrer gebe ich zu: Vieles am Skifahren ist eigentlich echt schrecklich. Zwangsbeglückung mit Hüttengaudi-Hits. Selbst die elegantesten Menschen wackeln in Skischuhen wie volltrunkene Pinguine durch die Gegend. Und die immer teurer werdenden Liftkarten sorgen ebenfalls für einen emotionalen Stangentorlauf. Doch dann kommt der Moment, wenn die Sonne in der Nase kitzelt. Wenn der Schnee unter einem glitzert. Und nach gekonntem Einkehrschwung in der Hütte der Kaiserschmarrn entgegendampft.