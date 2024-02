Favoriten hat die Berlinale bisher nur einen und der kommt aus Wien. Genauer aus einer Volksschule im 10. Bezirk. Doku-Regisseurin Ruth Beckermann, mit dem preisgekrönten „Waldheims Walzer” und „Mutzenbacher” Berlinale-erfahren, brachte ihre Langzeitstudie „Favoriten“ mit nach Berlin. Und auch ein weiterer Berlinale-Star kommt aus Wien: Birgit Minichmayr, die mit dichtem Zeitplan zwischen “Heldenplatz” und Potsdamer Platz, zwischen Burgtheater und Berlinale-Kino hin und her jettet. Ihrer Figur im experimentellen Spielfilmporträt „Mit einem Tiger schlafen” von Anja Salomonowitz würde das sicher gefallen. Sie spielt die ihr Leben lang äußerst aktive Maria Lassnig aus Kappel am Krappfeld - und zwar mit Kärntner Akzent vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Daneben hat Minichmayr aber auch noch Zeit für ein bisschen Polizeiarbeit in Josef Haders Landtragödie „Andrea lässt sich scheiden”, der nach der Berlinale-Premiere gleich direkt in die österreichischen Kinos kommt.