Der talentierte Herr Benko 1Mit 20 Jahren ist er schon Schillingmillionär, es folgt ein raketenhafter Aufstieg und ein schillerndes Dasein im Immobiliensektor: René Benko und sein Signa-Konzert gerieten zuletzt ordentlich ins Wanken. Zwei Monate nach der Erstausstrahlung wurde die Doku m die aktuellen Entwicklungen erweitert. Experten ordnen die Geschehnisse der jüngsten Zeit ein und geben einen Ausblick: Wie wird dieser Machtpoker ausgehen und was wird aus der Signa-Gruppe? 21.55 Uhr, ORF 1 Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens 2Angelina Jolie kann hier Harrison Ford in seiner Rolle als Indiana Jones locker das Wasser reichen. Die Grabräuberin Lara Croft hat die Büchse der Pandora im Visier – und wird von etlichen Widersachern ins Visier genommen. Abwechslungsreich und witzig. 20.15 Uhr, Puls 4 Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen 32015 erinnerte Streetart-Phantom Banksy mit dem Graffito „Das traurige Mädchen“ auf der Tür des Clubs „Bataclan“ an die beim Anschlag ermordeten Menschen. 2019 wurde die Tür gestohlen, die Doku rekonstruiert die Tat. 22.35 Uhr, Arte Loriot 4Es kann nie schaden, sich ordentlich auszulachen. Loriot-Doku und gesammelte Sketche zum 100. Geburtstag. ARD Mediathek Europas hoher Norden 5Es brodelt auf der vulkanischen Insel Island. Diese Doku beleuchtet die Folgen des explosiven Daseins, darunter gratis Warmwasser ohne Ende. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: vergorener Grönlandhai gilt hier als Spezialität, äh, ja. Arte Mediathek The Crown 6Morgen startet die finale Staffel der Serie um Queen Elizabeth II. Es spricht nichts gegen einen nächtlichen Serienmarathon! Netflix

Hörenswert Stören. Podcast. Gibt es einen störungsfreien Raum? Eher nicht. Reiner Niehoff und Sven Rücker nähern sich in drei Teilen dem Stören, einer permanenten Alltagserfahrung. www.swr.de/swr2 Frauen in der AI: Zu gut, um wahr zu sein. Ö1. 19.05-19.30 Uhr. Über jene Frauen, die sich in der Männerdomäne der Künstlichen Intelligenz zu behaupten wussten. Die Einstein-Kachel. Spektrum-Podcast. Wie ein pensionierter Hobby-Mathematiker aus Yorkshire die lang gesuchte Einstein-Kachel gefunden hat und damit die gesamte Fachwelt überrascht hat.