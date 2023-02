Beim ORF geht es Schlag auf Schlag – und das ist höchst an der Zeit. Am Freitag wurde von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) eine künftige Haushaltsabgabe statt der GIS-Gebühr in Aussicht gestellt. Gestern skizzierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die von ihm geforderten Einsparungen von rund 300 Millionen Euro. Mit massiver Gegenwehr ist bis 23. März zu rechnen, dann an diesem Tag ist das nächste Plenum des Stiftungsrats, wo über die nun vorgelegten Sparpläne abgestimmt wird.