Es werde „eine moderne, heutige Lady“, sagt Alfons Haider zur anstehenden Premiere in Mörbisch. Nach „Mamma Mia!“ im Vorjahr mit einem Rekordergebnis von 181.000 verkauften Karten hat er sich heuer für „My Fair Lady“ mit Evergreens wie „Es grünt so grün“ und „Ich hätt“ getanzt heut‘ Nacht“ entschieden; gespielt wird bis 17. August. Die Geschichte vom Professor (Mark Seibert), der eine Außenseiterin (Anna Rosa Döller) in eine feine Dame verwandeln will, wird auf einer 3600 Quadratmeter großen Seebühne, die das moderne und alte London vereint, aufgeführt. Seit 2021 leitet der ehemalige ORF-Star als Generalintendant der Kultur-Betriebe Burgenland (KBB) die Geschicke der Musiktheater-Festivals.

Und ist somit auch für die künstlerische Leitung von Schloss Tabor verantwortlich, wo ab 1. August „Im weißen Rößl“ gezeigt wird. „Das wird verrückt und lustig, wir machen uns aber nicht über die Operette lustig“, verrät der 66-Jährige und freut sich über den „besten Vorverkauf für Schloss Tabor seit 20 Jahren“. Er selbst wurde in Wien und Los Angeles zum Schauspieler und Musicaldarsteller ausgebildet, ehe er auf den Wiener Bühnen Fuß fasste. Und bald auch für internationale Filme und TV-Serien vor der Kamera stand. Ende der 1980er-Jahre war er vom ORF als Moderator entdeckt worden, führte etwa durch „Licht ins Dunkel“, den Opernball, die „Starnächte“ und „Dancing Stars“, wofür er mit einer Romy ausgezeichnet wurde.

Im Februar 2025 wird er nach fünf Jahren Pause sein Bühnen-Comeback geben. Und zwar am Landestheater Salzburg in der Uraufführung von „Skiverliebt – Das Musical“, das anlässlich der Ski-WM in Auftrag gegeben wurde und von Andreas Gergen (u. a. „Rock me Amadeus“) inszeniert wird. Zudem hat Alfons Haider das Live-Programm „Mister Musical präsentiert“ entwickelt, wo er mit Kollegen wie Anna Rosa Döller und Timotheus Hollwegeinen zu einem Streifzug durch die Welt der Musicals lädt.

Für Mörbisch 2025 hat Haider auch schon die Weichen gestellt: Die Hits der Bee Gees im Musical „Saturday Night Fever“ sollen die Massen an den Neusiedler See locken.

Infos: www.seefestspiele-moerbisch.at