Die Geheimniskrämerei ist keine Show, sie ist ein Grundprinzip. Was bei „Bares für Rares“ in der Show landet, dürfen die Händler vorher nicht wissen. Dafür wird einiges an Aufwand betrieben, erzählt René Wagner, ein Händler aus Graz, der gerade seine ersten Folgen gedreht hat: „Du wirst abgeholt, abgeschirmt, damit du nicht siehst.“

Die Begutachtung unter diesen Voraussetzungen und vor einer Kamera sei eine eigene Herausforderung gewesen: „Als mir dann zum ersten Mal die Anweisung gegeben wurde, hinaus auf das Set zu gehen und das Objekt zu begutachten und zu analysieren, das war schon sehr aufregend“, erzählt Wagner, der in Graz und Wernersdorf gemeinsam mit seiner Frau ein Geschäft (Paulina - 20th century best.) für Designmöbel, Wohnaccessoires, Vintage führt. Der Druck, sich schnell einen Eindruck machen zu müssen, sei nicht ohne: „Natürlich kennt man sehr viele Sachen, aber alle Sachen kann man nicht kennen.“

Und dann ging es ganz schnell

Der Weg in die österreichische Ausgabe von „Bares für Rares“ (ServusTV) war ein langer: Vor zweieinhalb Jahre nahm er an einem Casting teil, erste Probeaufnahmen folgten. Danach: nichts. Bis er vor rund zwei Monaten wieder von der Produktionsfirma hörte, wenig später stand er in Wien vor der Kamera. Und dorthin kehrt er wieder zurück: Der nächste Drehblock ist im Herbst geplant, sein Vertrag läuft bis Ende 2025.

„Was mich sehr beeindruckt hat, war erst einmal der große Aufwand, der dort betrieben mit großer Professionalität betrieben wird“, beschreibt Wagner seine Erfahrungen. Alles sei sehr familiär, „vor allem meine Händlerkollegen, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe, sind alle sehr authentisch und nett.“

Raritäten gesucht

Zurück zur Gegenwart: Ausnahmsweise zeigt ServusTV morgen keine neue Folge von „Bares für Rares“, sondern eine ältere Folge des großen ZDF-Bruders. Horst Lichter ist wieder einmal auf Schloss Drachenburg zugegen und begrüßt dort Ex-Skistar Felix Neureuther.

Felix Neureuther und Horst Lichter © Willi Weber

ServusTV zeigte am Sonntag ausnahmsweise keine Folge des österreichischen Ablegers von „Bares für Rares“, sondern greift auf eine Wiederholung der ZDF-Version zurück. Horst Lichter begrüßte damals vor der historiscvhen Kulissen von Drachenburg im Siebengebirge bekannte Raritätenbesitzer wie den Ex-Skiprofi Felix Neureuther und den Schauspieler Sky du Mont. Letzterer möchte ein historisches Möbelstück loswerden