Im Café Sperl im sechsten Wiener Gemeindebezirk ließ sich jüngst Ex-Skiweltmeister Hannes Reichelt ablichten, der für das Fotoshooting aus Tirol anreiste. Und einen Espresso bestellte: „Ich vertrage nämlich im Kaffee keine Milch und habe mich daher an Espresso gewöhnt. Manchmal mit und manchmal ohne Zucker“, schmunzelt der 43-Jährige. Erlauben kann er sich das Süße ja.

Star-Astrologin Gerda Rogers sitzt gerne im Café Frauenhuber im ersten Bezirk, Ex-Opernballorganisatorin Desirée Treichl-Stürgkh zieht es ins neue „Trude & Töchter“ am Karlsplatz. Auch Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Ursula Strauss, Uli Brée, Gregor Seberg, Uwe Kroeger, Petra Morzé, Kaleen und Lilian Klebow sagten sofort zu, ihre Lieblingskaffeehäuser zu verraten. Neben diesen ORF-Stars, Schauspielern, ESC-Startern und TV-Serien-Erfindern kommen neben Reichelt auch noch weitere Ex-Spitzensportler vor (etwa Toni Polster).

Das im Vorjahr erschienene Buch „I love Vienna – Die 111 Lieblingsplätze der Stars“ findet nämlich eine Fortsetzung. Diesmal rückt Autor Clemens Trischler die Wiener Kaffeehauskultur mit ihren Besonderheiten in den Fokus, insgesamt zeigen 101 prominente Persönlichkeiten ihre Wiener Lieblingscafés und verraten ganz persönliche Kaffee-Gewohnheiten.

„101 ist meine Glücks- und Lieblingszahl“, verrät Trischler, der mit Fotografin Monika Fellner mittendrin in den Fotoshootings und Interviews für das Buch steckt, das auch ein Kaffeehaus-ABC enthalten wird. Die Veröffentlichung ist im Oktober oder November geplant (Echo-Verlag). Der 32-jährige Manager von Gerda Rogers und PR-Profi, selbst Stammgast in den „Seitenblicken“ und auf den Society-Seiten, will sich im kommenden Jahr auch den schönsten Plätzen in den Bundesländern widmen.