Das Bild hängt schief, der Wäscheständer gehört abgeräumt, der Kaffee ist ungenießbar und David redet nicht, also „können wir es auch anders machen: ich steche dir mit meiner Nagelfeile die Augen aus oder blase dir mit einer Schrotflinte den Schädel weg.” Ohne Zweifel: In Jeanne macht sich nach dem One Night Stand mit ihrem Arbeitskollegen Frust breit. David ist das wurscht, bei sozialen Kontakten hält er es mit dem Riesenpanda - ohne Sex lebt sichs besser.