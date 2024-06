Neue Werke von Franco Kappl sind nochb is 28. Juni in der Galerie Vorspann/Galerija Vprega in Bad Eisenkappel/Železna Kapla zu sehen. Manche davon geben leuchtend und farbintensiv Einblick, wie Kappl seine Bilder entstehen lässt: kräftiges Violett oder der Übergang von Beige in Schwarz beeindrucken in kleinerem Format durch ihren konzentrierten Farbauftrag, der mit dem einen und anderen „Einsprengsel“ eine zusätzliche Spannung erzeugt.