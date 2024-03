Weltjournal: Angriff auf den Westen

Seit 25 Jahren ist Putin der Macht, in dieser Zeit gab es fünf US-Präsidenten: von US-Präsident Bill Clinton über George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump bis zum aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Welche Fehleinschätzungen gab es in dieser Zeit seitens der fünf Regierungen? Wie konnte Putin in all der Zeit weiter am Aufbau eines Imperiums arbeiten? Das untersucht eine Doku des US-Filmemachers Michael Kirk.

22.30 Uhr, ORF 2

Das große Promibacken

Bereits zum achten Mal begeben sich Promis in die Backstube im Wettkampf um den Golden Cupcake. Im Halbfinale geht es für die vier verbliebenen Kandidaten unter anderem darum, Bagels mit Dip und Knuspertaler zuzubereiten.

20.15 Uhr, Sat.1



Passagiere der Nacht



Die alleinerziehende Mutter Elisabeth (Charlotte Gainsbourg) nimmt eine ziellose Jugendliche bei sich zuhause auf, die das Leben der Familie nachhaltig verändert. Ein stiller, poetischer Film über das Weitermachen und Aufbrüche.

20.15 Uhr, Arte

Dok 1: Leere Kilometer?

Rund 2,3 Millionen Menschen hierzulande pendeln. Lisa Gadenstätter fragt, wie Alternativen ausschauen könnten. 20.15 Uhr, ORF 1

Ein Vogel auf dem Drahtseil

Actionkomödie mit dem Charme der beginnenden 1990er-Jahre: Goldie Hawn trifft nach 15 Jahren auf ihren einstigen Lover (Mel Gibson) und – Überraschung – er ist nicht wie angenommen tot, sondern im Zeugenschutzprogramm.

22.45 Uhr, Puls 4

Ein unbestechlicher Mann

Ein Goldfischzüchter in der iranischen Provinz bekommt es mit einem Baukartell zu tun. Eindringlich.

23.50 Uhr, Arte