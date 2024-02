Es ist ihr bereits sechstes Programm: Mit „Säulenheilig“ kommen die Zwillingsschwestern Birgit und Nicole Radeschnig („RaDeschnig“) am Samstag nach Klagenfurt. Die Gewinnerinnen des Österreichischen Kabarettpreises 2019 für „Doppelklick“ machen sich dabei auf die Suche nach Heldentum und finden es in Pflegeberufen oder Kindergärten. Außerdem sind die Völkermarkterinnen regelmäßig als „Klakradl“ mit den Musikern Stefan Kollmann und Markus Fellner unterwegs, gerade haben sie die CD „Umatum“ herausgebracht. Und im Juli wollen sie das Kollektiv Kopp 23 reaktivieren, zu dem auch die Künstlerin Stephanie Klaura, die Tänzerin und Choreografin Martina Rösler und der Autor Stefan Feinig gehören – gemeinsam mit Zdravko Haderlap ist eine Performance auf der Pečnik-Wiese in Eisenkappel geplant.