So leise hat die Berlinale noch nie begonnen. Der heurige Eröffnungsfilm „Small Things Like These“ von Tim Mielants nimmt uns mit ins Irland der 1980er Jahre. Im Film ist es kälter und dunkler als im Berliner Festival-Winter und die Armut ist allgegenwärtig. Kurz vor Weihnachten bringt der Kohlenhändler Bill Furlong (Oscar-Kandidat Cillian Murphy) den Menschen in seinem bitterarmen irischen Ort Wärme, auch den Nonnen des örtlichen Magdalenenheims. Um dieses brutale Gefängnis für „gefallene junge Frauen“, die nicht der katholischen Moral entsprechen, dreht sich die Literaturverfilmung. Bei einer seiner Lieferungen muss der Familienvater Bill eine Gewissensentscheidung treffen, die der Film langsam und sachte aufbaut.

Cillian Murphy © AFP / Valerie Macon

„Small Things Like These“ erzählt mit klarer Haltung von diesem perfiden Regime des Katholizismus. Und die Berlinale präsentiert damit zum Auftakt eine verspätete kleine Wettbewerbs-Weihnachtsgeschichte.