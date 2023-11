Das 2006 erschienene Wander-Reise-Lesebuch „Das Weite suchen“ von Gerhard Pilgram und seinen Co-Autoren ist längst vergriffen. Nun erscheint eine vollständige Überarbeitung unter dem gleichen Titel: Am 20. November wird es im Klagenfurter Musilhaus präsentiert.

Das Werk ist eine Anleitung zu einer Weitwanderung von Villach nach Triest in 22 Etappen, wobei das Wandern vor allem als Methode verstanden wird, eine „Landschaft zu lesen“, so die Aussendung. Die Route verläuft in Reichweite der Karawankenbahn, der Wocheinerbahn sowie der Karstbahn und somit einer Bahnstrecke von besonderem landschaftlichem Reiz. Jede Tagesetappe führt von Bahnstation zu Bahnstation, wodurch sich zahlreiche Variations- oder Abkürzungsmöglichkeiten ergeben.

„Wer sich auf das Abenteuer einlässt, kommt in den Genuss einmaliger Natur- und Kulturerlebnisse. Alle paar Tage ändert die Landschaft ihren Charakter; Schritt für Schritt wechselt man von alpinen Gegenden in mediterrane Gefilde und durchschreitet dabei Regionen von erstaunlicher Vielfalt. Prominente Orte und touristische Attraktionen liegen ebenso am Weg wie entlegene Dörfer und Weiler, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Kulturelle Sehenswürdigkeiten und historische Schauplätze sind reich gesät, auch kulinarisch kommt man auf seine Kosten.