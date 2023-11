Mitten ins Herz

Zurzeit kann es gar nicht genug an Herzerwärmendem sein: Alex Fletcher (Hugh Grant), in den 1980er-Jahren Teil der erfolgreichen britischen Band „Pop“, tritt nur noch auf Jahrmärkten und in Retro-Shows auf. Da kommt das Angebot, mit dem Pop-Star Cora ein Lied aufzunehmen. Dafür muss er aber schnell ein Lied schreiben. Gut, dass Sophie (Drew Barrymore), die sich um seine Pflanzen kümmern soll, ein Gespür für Reime hat. Sympathische und geistreiche Romanze. 20.15 Uhr, Servus TV

A. I. - Künstliche Intelligenz

Steven Spielberg realisierte ein Projekt von Stanley Kubrick: Der empfindungsfähige Roboter David soll Monica (Frances O´Connor) darüber hinweghelfen, dass ihr Sohn im Koma liegt. Als dieser wieder aufwacht, wird David nicht mehr gebraucht. 20.15 Uhr, ZDF Neo

Harter Brocken: Der Goldrausch

Aljoscha Stadelmann alias Dorfsheriff Frank Koops bekommt es im achten Harz-Krimi mit einem verschwundenen Goldschatz und ehemaligen Stasi-Offizieren zu tun. Cleveres Katz-und-Maus-Spiel, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. 20.15 Uhr, ARD

Pixners Jam Session

Zwei Ausnahmemusiker im Konzert: Herbert Pixner und Hubert von Goisern musizieren gemeinsam mit ihren Bands. 21.50 Uhr, ORF 1

Das James-Webb-Teleskop

Seit 2022 liefert das James-Webb-Teleskop Bilder aus dem All, die bahnbrechende Erkenntnisse versprechen: Wie entstanden die ersten Sterne und Galaxien? Kann es da draußen Leben geben? Doku über existentielle Fragen und aufregende Entdeckungen. 21.50 Uhr, Arte

Hustlers

Schwarze Komödie: Als nach dem Finanzcrah in den Stripklubs die Banker wegbleiben, müssen die Frauen unkonventionelle Wege gehen. 23.30 Uhr, ZDF