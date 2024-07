Er ist so etwas wie die graue Eminenz der Alten Musik. Als Virtuose auf der Gambe, als Dirigent, als Musikforscher, Gründer von Festivals und Ensembles ist der 82-jährige Katalane Jordi Savall seit drei Jahrzehnten auch als Fixstern bei der styriarte nicht wegzudenken. Diesmal ist er gleich mit drei Produktionen präsent: mit Mozarts c-Moll-Messe KV 427 am Samstag und am Montag in Stainz, mit der Wiederaufführung seiner Musik zum Kinofilm „Die siebente Saite“ am 20. Juli in der List-Halle und einen Tag später Monteverdis Marienvesper im Dom von Pöllau.