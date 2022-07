Insgesamt 1450 Studierende waren Teil der Global Case Study Challenge, bei der es um den Aufbau von Kompetenzen

hinsichtlich Nachhaltigkeit, Interkulturalität und digitaler Kommunikation ging. Hinter dem Projekt steht ein Team rund um Eithne Knappitsch, die an der FH Kärnten Intercultural Management lehrt.

Das groß angele

gte E-Learning-Vorhaben hat bereits mehrere Preise erhalten, jüngste Auszeichnung war der erste Platz für internationale Lehrexzellenz in der Kategorie Innovatives Lehren und Lernen bei einer Fachkonferenz in Budapest Mitte Juni. „Die Auszeichnung bedeutet für uns eine wichtige internationale Anerkennung und Bestätigung für unsere Arbeit“, sagt Knappitsch, die den Preis gemeinsam mit ihrer Kollegin Svetlana Buko, Barbara Covarrubias und Anna Zinenko entgegengenommen hat.

Für 2023 planen sie eine Neuauflage der Challenge, die bis zu 1000 Studierende weltweit vernetzen soll – auf nachhaltige Weise: „Lehrende und Studierende sollen danach weiter in Kontakt stehen und zusammenarbeiten“, sagt Knappitsch, die das Projekt als Vorbereitung auf eine neue, digitalisierte Arbeitswelt sieht.



Die Vermittlung von Kompetenzen für die globalen Jobs ist auch wesentlich im englischsprachigen Bachelorstudiengang International Management, für den Anmeldungen noch entgegengenommen werden. Infos zum Studiengang: www.fh-kaernten.at/icm