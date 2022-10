Vier Jahre lang lenkte Herbert Stögner die Geschicke der FH Kärnten: von 2002 bis 2006. Der 1955 geborene Oberösterreicher erlangte sein Diplom der Elektrotechnik und später den Doktor der Technischen Wissenschaften sowie seine Habilitation an der Uni Graz. An die FH Kärnten kam er im Jahr 1999 – und wirkte maßgeblich an ihrer Entwicklung mit.





So trägt der Aufbau des Studienbereichs Engineering & IT ganz deutlich seine Handschrift. In seinen Anfangsjahren übernahm Stögner die Leitung des damaligen Studiengangs Telematik/Netzwerktechnik am Campus Klagenfurt Primoschgasse. Schon davor, 1997, wirkte er am Start des Studiengangs Netzwerktechnik mit und prägte künftige Fachkräfte als Lehrender in den Bereichen Bauingenieurwesen, kommunales Management und Elektronik.



„Mit größtem Engagement brachte er stets wertvolle Ideen zur Umsetzung und trug kontinuierlich zur nachhaltig positiven Gestaltung und Weiterentwicklung der FH Kärnten bei. Mir war es daher ein großes Anliegen, Herbert Stögner für seine Verdienste an der FH Kärnten zu würdigen und ihm durch die Verleihung des Titels ,Ehrenprofessor der FH Kärnten‘ für seinen langjährigen und für die FH Kärnten so wichtigen Einsatz zu danken“, sagt der amtierende Rektor, Peter Granig.