Im Jahr 2022 hat der OnlineHandel in Österreich zum ersten Mal die magische Umsatzzahl von zehn Milliarden Euro überschritten. Eine Studie des Österreichischen Handelsverbands führt das Wachstum in diesem Bereich klar vor Augen. Ebenfalls offensichtlich: der dadurch bedingte Mehrbedarf an Experten für die Themen digitales Marketing und Verkauf. „Unternehmen setzen verstärkt auf digitale Kanäle, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben und zu verkaufen“, sagt Bernhard Guetz, der den im Herbst 2024 startenden Bachelorstudienzweig Digital Marketing & Sales leiten wird. Das Curriculum soll Studierende mit den neuesten Trends und Technologien vertraut machen, um bestmöglich auf eine digitale Geschäftswelt vorbereitet zu sein, die sich nach wie vor im ständigen Wandel befindet.

Ein zweiter neuer Studienzweig beschäftigt sich mit Know-how und Methoden, um Organisationen, Märkte und Kunden besser zu verstehen sowie Wirtschaftsprozesse zu optimieren. „Im Studienzweig Wirtschaftspsychologie werden Fach- und Führungskräfte interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Psychologie ausgebildet. Sie sollen Unternehmen und Menschen bei der Bewältigung einer sich immer schneller wandelnden Alltags- und Berufswelt unterstützen“, sagt der Studienzweigleiter Thomas Fenzl. Beide Studienzweige erwarten noch die Genehmigung durch die AQ Austria.