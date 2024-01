„Es gab auch Phasen, in denen es nicht so einfach war“, blickt Franz Laschkolnig zurück. Mit 29 Jahren hat er das heutige Autohaus Laschkolnig in der Umfahrungsstraße 3 in Völkermarkt im Jahr 1994 gegründet. „Seitdem sind wir Renault-Händler mit einer Kfz-Fachwerkstätte“, so Laschkolnig. Vor allem der Anfang sei schwierig gewesen. „Ich habe bei null begonnen und habe mir Schritt für Schritt einen Kundenstamm aufgebaut“, so der heute 59-Jährige.

Vieles habe sich im Laufe der Jahre verändert. Auch die Ansprüche der Kunden haben sich gewandelt. „Fahrassistenten und die Sicherheit wurden immer wichtiger“, so Laschkolnig. Seit 2006 wird auch die Marke Dacia geführt. Die Marken Microcar und Ligier sind ebenfalls erhältlich. „Unser Kfz-Betrieb wurde zudem 2020 komplett umgebaut, mit einem neuen großen und modernen Schauraum. Die Werkstätte wurde ebenfalls vergrößert“, berichtet Laschkolnig. Damals wurden rund 200.000 Euro investiert. „Im Schnitt verkaufen wir mittlerweile pro Jahr 70 bis 90 Neuwägen.“

Neun Mitarbeiter sind beschäftigt. Auch auf die Lehrlingsausbildung werde Wert gelegt. „Derzeit befinden sich bei uns drei Lehrlinge in Ausbildung“, so Laschkolnig, der besonders stolz auf die langjährigen Mitarbeiter ist. Auch auf die Unterstützung der Familie kann er zählen. Sohn Patrick ist als Kundendienstleiter tätig.