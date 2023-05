lexandra Debre und Armin Rauscher sind mit erst 31 und 35 Jahren zwei alte Hasen in der Gastronomie. Beide erlernten in Villach das Handwerk des Kochs/der Köchin und arbeiteten in der Folge in zahlreichen Restaurants des Landes. „Ich habe zu Armin schon immer gesagt, wenn du wirklich so kochen willst, wie es dir vorschwebt, wirst du dich selbstständig machen müssen“, erinnert sich Debre.