Das Wiener Start-Up "Rick Gin" kämpft heute in der Puls 4-Show "2 Minuten 2 Millionen" um ein Investment. Das junge Unternehmen von Patrick Marchl wird nicht alkoholischen und alkoholischen Premium Bio Gin präsentieren, der in Handarbeit aus rein biologischen Zutaten hergestellt wird. Eine nicht unwesentliche Zutat davon stammt aus Kärnten. Neben Wacholder aus Tirol kommen auch Biozitronen vom Biozitrusgarten am Faaker See zum Einsatz. Sie sorgen für eine besondere Geschmacksnote. "Patrick ist eines Tages in meinen Zitrusgarten spaziert und war auf der Suche nach Produzenten. Weil wir der einzige österreichische Produzent von Biozitronen sind, ist die Kooperation entstanden", schildert Biozitrusgartenchef Michael Ceron. Rund 20 bis 40 Kilogramm der reifsten Zitronen aller 40 Sorten werden regelmäßig vom Faaker See zum Weingut Muster in Gamlitz geliefert, wo die neuesten Gin-Kreationen hergestellt werden.