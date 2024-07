Feuerwehrfest in St. Niklas

Die Freiwillige Feuerwehr St. Niklas lud am Sonntag, 7. Juli, wieder zum Feuerwehrfest ein. Nach dem Festgottesdienst folgte ein Frühschoppen mit den „Zenz-Buam“. Am Nachmittag fand wieder der beliebte Geschicklichkeitswettbewerb für Kinder und Jugendliche statt, an dem zahlreiche teilgenommen hatten.