Für jedes der zwölf Lieder auf seiner CD kam eine andere Resonatorgitarre zum Einsatz. Inspiriert wird Gottfried Gfrerer, der Gitarren auch selbst baut, in Seeboden und im Leobengraben.

Diese Holzhütte ist für Gottfried Gfrerer der ideale Platz zum Üben, denn hier stört er niemanden © WILLI PLESCHBERGER