Alljährlich tritt am 15. Mai in der Gemeinde Pörtschach ein Baustopp in Kraft. So soll die Lärm- und Staubbelastung in der Tourismusgemeinde über die Sommermonate reduziert werden. Doch nicht jeder Bauherr hält sich daran, Anzeigen sind die Folge. So geschehen beim Wohnbauprojekt "Anima Mea" an der Pörtschacher Hauptstraße.