In der Pörtschacher Bucht gibt es seit Jahren einen Makel. Das Strandhotel Prüller, einst Anziehungspunkt für Prominente und Einheimische, verkommt immer mehr zur Ruine. Ein Bauzaun umgibt das Gelände. Zur Promenade hin ist er von Transparenten gesäumt, die mit malerischen Bildern „Lust auf Pörtschach“ machen soll. Zumindest der Aufschrift nach.

Lust auf einen Urlaub in Pörtschach soll auch das Hotelprojekt machen, das Peter Unger – Gründer des Autozubehörhandels Auto-Teile-Unger (A.T.U.) und laut Forbes mit einem Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar auf Platz 66 der reichsten Deutschen – vor Ort verwirklichen will. Unger kaufte die Liegenschaft 2019. Auf Vermittlung des Immobilientreuhänders Christian Babler hin. „Ich arbeite seit Jahren mit der Unger-Gruppe zusammen. Als mir die Liegenschaft angetragen wurde, haben wir beschlossen, hier zusammen ein Projekt umzusetzen“, sagt Babler.

Ganzjahresbetrieb mit Restaurant

Am Mittwoch wurde der Teilbebauungsplan im Gemeinderat beschlossen. Das Bestandsgebäude, dessen baulicher Kern über 100 Jahre alt ist, soll zwei Häusern Platz machen. Dahinter soll ein Appartementhaus gebaut werden. Ein zur Promenade hin offenes Restaurant ergänzt das Bild. Das Hotel soll zehn Monate, das Restaurant ganzjährig geöffnet sein. Wie viele Zimmer beziehungsweise Appartements entstehen, will Babler erst sagen, wenn auch das Land dem Projekt seine Zustimmung erteilt. In gemeindeinternen Besprechungen soll von 97 Hotelzimmern und 28 Appartements die Rede gewesen sein. Die angestrebte Hotelkategorie ist Vier-Sterne-Superior.

„Teile des Hotels, etwa das Restaurant, sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In den letzten Jahren haben wir den Strandbereich bereits für Yoga-Kurse zur Verfügung gestellt“, sagt der Immobilientreuhänder, der bereits einen (noch geheimen) renommierten Betreiber für das Hotel gefunden hat. „Wir werden das erste Halbjahr 2023 noch für die Planung brauchen, im zweiten Halbjahr rechnen wir mit der Bauverhandlung“, sagt Babler, der keinen Hehl aus seinem Ärger über die Gemeinde macht. „Man hat in der Vergangenheit nicht unbedingt forciert, schnell ein Hotel zu bekommen. Ich bin froh, dass das Thema nach vier Jahren durch ist.“

Das Strandhotel Prüller im Jahr 2012 © Markus Traussnig

Vertrag soll touristische Nutzung garantieren

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Lake’s, wo statt Hotelzimmern direkt am See Eigentumswohnungen geschaffen wurden, hat die Gemeinde eine zivilrechtliche Vereinbarung mit den Investoren aufgesetzt. „Rund 50 Fachleute haben an dieser Vereinbarung gearbeitet. Im Grundbuch werden Dienstbarkeiten eingetragen, die die ausschließlich touristische Nutzung des Hotels sicherstellen sollen“, sagte Anwalt Josef Flaschberger bei der Sitzung. Werden die Hotelzimmer nachträglich als Eigentum parifiziert, müssen die Nutzer pro Verstoß gegen die Widmung eine Pönale von 30.000 Euro in die Gemeindekasse zahlen.

„Diese juristische Lösung zu finden, hat Zeit gebraucht. Es ist wichtig, sich nicht treiben zu lassen. Der jetzige Vertrag ist ein Kompromiss, der für die Investoren noch am tragbarsten war und für die Gemeinde den bestmöglichen Schutz garantiert“, sagt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) und ergänzt: „Nun bin ich sehr froh, dass wir uns einigen konnten und dem Projekt nichts mehr im Weg steht.“

Positive Stimmen kommen auch von anderen Fraktionen. „Wir stehen hinter dem Beschluss und sehen den Eigentümer nun in der Pflicht, ein Projekt im Sinne der Gemeinde, mit einem Mehrwert für die Einheimischen zu schaffen“, sagt Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ). Auch die Grüne Gemeinderätin Gabriele Hadl ist zufrieden: „Das Projekt Prüller ist durch Verhandeln seitens der Gemeinde kontinuierlich besser geworden.“