Rund 130 Personen wohnen in der Grafensteiner Ortschaft Dolina, nahe der gleichnamigen Autobahnabfahrt. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Privatparkplatz, der in einschlägigen Internetforen als Treffpunkt für sexuelle Aktivitäten empfohlen wird. Anrainer sind, einem Medienbericht zufolge, verzweifelt. Immer wieder sollen Spaziergänger in der Umgebung auf Personen bei sexuellen Handlungen treffen oder auf hinterlassenen Unrat, etwa Präservative, stoßen. „Das ist inakzeptabel“, sagt der Grafensteiner Bürgermeister Stefan Deutschmann zur Kleinen Zeitung. Seitens der Polizei ist man sich des Problems bewusst: „Die Kollegen führen verstärkt Kontrollen durch, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten“, sagt Landespolizeidirektion-Pressesprecherin Waltraud Dullnig. Es habe aber in der Vergangenheit keine straf- und verwaltungsrechtlichen Anzeigen gegeben.