Als das Hilfswerk 1999 in die 8.-Mai-Straße in Klagenfurt einzog, gab es rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind es in allen Berufsgruppen in ganz Kärnten rund 950. Um ihnen optimale Arbeitsbedingungen bieten zu können, bei denen auch ausreichend Platz zur Verfügung steht, siedelte das Hilfswerk Kärnten nun in ein neues Haus, in der Waidmannsdorfer Straße 191.