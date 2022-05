In der Landeshauptstadt gibt es insgesamt zwölf Post-Geschäftsstellen, davon vier Postfilialen und acht Postpartner. In Klagenfurt Land zählt man insgesamt 16 Postpartner. Maria Wörth, Maria Saal und Maria Rain stehen aktuell noch immer ohne Postpartner da. Nach den Schließungen der Postämter in den Gemeinden hat sich bisher noch kein neuer Postpartner gefunden. Die Bürgermeister der drei Gemeinden evaluierten den Bedarf, konkrete Lösungen sind bereits geplant.