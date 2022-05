Am 14. Mai fand vor dem Café Herzig in Klagenfurt der „Blue Charity Day“ der Freiheitlichen Jugend Klagenfurt und der Freiheitlichen Jugend Kärnten statt. Bei strahlendem Sonnenschein wurden Kuchen, Gebäck, Frankfurter und andere Leckereien gegen eine freiwillige Spende angeboten sowie bunte Luftballons an Kinder verteilt. Toni & Alex sorgten mit ihrer Musik für gute Stimmung und die musikalische Untermalung der Veranstaltung.

Der „Blue Charity Day“ war so gut besucht, dass dabei 1300 Euro für die Kleine Zeitung Aktion „Kärntner in Not“ gesammelt werden konnten. Anna Di Bernardo, Obfrau der Freiheitlichen Jugend Klagenfurt und Organisatorin des Blue Charity Day: „Es freut mich sehr, dass so viele Klagenfurter Bürger großzügig gespendet haben, um das schwere Leben des Kindes und seiner Familie wenigstens ein bisschen leichter zu machen. Der Blue Charity Day hat gezeigt: Wir Kärntner halten zusammen!“ Auch der Obmann der Freiheitlichen Jugend Kärnten, Philipp Kamnig, bezeichnet den "Blue Charity Day" als großen Erfolg: „1.300 Euro an einem Tag gesammelt, das ist eine große Summe, die wir bei Frau Dr. Koschier in den besten Händen wissen. Ich bin stolz auf unsere Jugend und beeindruckt von der so wichtigen Arbeit, die der Verein Kärntner in Not für die Menschen in unserem schönen Kärnten leistet.“

Am 25. Mai konnte der Betrag an "Kärntner in Not" übergeben werden.