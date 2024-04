Ostern vor einem Jahr war der Startschuss: Musiker, Sänger und Komponist Hannes Benedikt startete mit Dichterin Claudia Rosenwirth-Fendre das Projekt „Kärntner Requiem/ Koroški rekviem“. In der gut besuchten Kirche in Sagritz im Mölltal und in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Jakob in Villach kam die zweisprachige Totenmesse von Benedikt „Über den Sternen/ Nad zvezdami“ im März zur Uraufführung. Mit der Absicht, über die Täler und Sprachgrenzen hinweg eine Botschaft des Friedens zu stiften, erklärte das kreative Duo bei der Spendenübergabe von 1500 Euro den inklusiven Ansatz des Werkes.

Gemeinsam mit Schriftstellerin Ivana Kampuš, Sepp Ranacher und Hermann Fritz trug Rosenwirth-Fendre die Texte vor. Musikalische Mitwirkende von Benedikt waren das Quartett MundART, der Finanzchor Villach, der MGV Großkirchheim, das Oboenensemble Harmony und das Bläserquartett der Tanzkapelle Großkirchheim. Bei Gebet und Rezitation waren auch Milka Kriegl und Franz-Josef Suntinger sowie Stadtpfarrer Richard Pirker im Einsatz.