Hilfsorganisationen wie „Kärntner in Not“, die rasch reagieren und notleidenden Menschen unmittelbar zur Seite stehen, übernehmen in unserer Gesellschaft eine sehr wertvolle Aufgabe. Man denke nur an die Unwetterkatastrophen, die Betroffene vor große Herausforderungen stellen und die auf rasche Hilfe angewiesen sind. Oder an Menschen, die einen Schicksalsschlag erleiden, sei es durch eine Krankheit oder den Verlust eines geliebten Menschen. Der Verein „Kärntner in Not“ ist daher für viele ein wichtiger Anker, denn Not ist oft nicht sichtbar. Als langjähriger Partner von „Kärntner in Not“ gilt meine Hochachtung allen Spendern, die zum Rekordergebnis im letzten Jahr beigetragen haben: Stolze 2,2 Millionen Euro. Herzlichen Dank dafür.