Ein 66-jähriger Landwirt aus Feldkirchen war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr damit beschäftigt, eine Schaufel am Frontlader seines Traktors anzubringen. Dabei löste sich die rund 300 Kilogramm schwere Schaufel in rund einem Meter Höhe und fiel dem Mann auf den linken Fuß.

Er wurde dabei schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.