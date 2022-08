Die Blüte des Ragweed, bekannt auch als Ambrosia oder Traubenkraut, hat heuer in Kärnten extrem früh begonnen und soll so stark wie noch nie ausfallen. Damit steht Allergikern eine schwere Zeit bevor. Ragweed und Beifuß sind Kreuzallergene - das heißt, dass Allergiker oft auf beides allergisch reagieren. Meistens besteht laut dem Kärntner Dermatologen Alexander Rexeisen eine Veranlagung in der Familie dafür, dass eine Allergie ausbricht. Diese entwickle sich meist im Kindes- und Jugendalter. Die Verläufe seien von Mensch zu Mensch unterschiedlich, betont der Dermatologe, bei manchen schwäche sich die Allergie im Alter ab, bei manchen nehme sie zu.