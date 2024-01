Die Bezeichnung Trattoria für das Al Parco ist leicht untertrieben. In der hundertjährigen Villa inmitten eines wunderschönen Parks mit alten Bäumen findet man ein klassisches Restaurant, in dem die Einheimischen die Feste des Lebens feiern. Weiß gedeckte, mit Blumen geschmückte Tafeln mit bis zu 50 Personen sind keine Seltenheit. „Tanti Auguri“-Gesänge und bunte Geburtstagstorten mit sprühenden Wunderkerzen inbegriffen. Doch trotz des Gedränges an Wochenenden und im Sommer – der Garten unter Blumenkaskaden ist ein wunderbar kühles Refugium – sind Wartezeiten kein Thema. Das Service ist flott und freundlich und die Gerichte in gleichbleibend hoher Qualität. Das werden auch die vielen Österreicher bestätigen, die geliebte und verlässliche Stammgäste im Parco sind. Immer begrüßt, geküsst und umarmt von Oberkellner „Freddy“, der die meisten beim Namen nennt.