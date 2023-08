Noch hat uns die Hitzewelle fest im Griff. Eine Wanderung in den Bergen oder ein Sprung in einen Kärntner See versprechen Abkühlung. Wer aber wirklich einen Ort mit konstant niedriger Außentemperatur - ganz ohne Klimaanlage - sucht, der kann ins Innere der Kärntner Berge vor der Hitze "flüchten". Sechs Ausflugsziele bieten erlebnisreiche Alternativen für Hitze- aber auch für Regentage an.