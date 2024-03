Als Sprayer war er in Kärnten schnell polizeibekannt: „Ich hab’ im Gastgarten des Mochoritsch-Eck am Klopeiner See eine Wand gestaltet. Plötzlich ist ein Streifenwagen vorgefahren, die Polizisten sind rausgesprungen und es hat gedauert, bis ich die überzeugen konnte, dass ich kein illegaler Graffitikünstler bin, sondern dass ich eine Auftragsarbeit erledige,“ erzählt Chris Princic.