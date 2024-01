Schwerer Unfall am Montag in Klagenfurt: Ein 90-jähriger Autolenker erfasst gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Villacher Straße einen Läufer. Der 60-Jährige wollte gerade die Villacher Straße, vom Elisabethsteg kommend, laufend überqueren. Der Lenker hatte ihn allerdings übersehen. Der Mann wurde vom Pkw frontal erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Läufer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.