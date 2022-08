Hallo, hej, moi! Wenn Dich diese Worte erreichen, werden mich die Züge schon in den Norden Norwegens getragen haben. Gerade blicke ich aber noch auf die finnische Ostsee und verdaue meine Blaubeer-Pancakes. Interrail macht es möglich: Gerade haben wir noch in Hamburg bei einer riesigen Klimademonstration gegen die geplanten LNG (Flüssiggas)-Terminals gekämpft. Allen hier war klar: „Sauberes Gas“ ist eine dreckige Lüge. Das fossile System wird immer zerstörerisch sein; sei es im Hinblick auf unsere Menschenrechte oder unser Klima. Eine fossile Alternative kann niemals die Lösung auf eine fossile Krise sein.

Meine Großeltern meinten, ich solle in meinem Urlaub in Hamburg unbedingt die Elbphilharmonie ansehen. Hinein bin ich leider nicht gekommen, aber dafür konnte ich an der weltberühmten Fassade einen 13 mal sechs Meter großen Banner bestaunen: „Exit Gas Now“. Dann ging es weiter nach Stockholm. Während der langen Zugstrecken durch die nordische Seenlandschafts-Idylle, weit weg von dem sonstigen Alltags-Strudel, bleibt mir viel Zeit zum Nachdenken. Wie kann es erlaubt sein, dass Öl- und Gasfirmen in Krisenzeiten wie diesen gerade Rekordgewinne machen? Warum ist es so, dass wir scheinbar alle verstanden haben, dass unser Handeln uns in die größte Krise der Menschheitsgeschichte führt, und wir uns trotzdem nicht stark genug fühlen, das System tatsächlich zu ändern? Und vor allem: Wie kann die ÖVP bei all den Dürren, Überflutungen und anderen Katastrophen die Klimakrise noch immer nicht verstanden haben und das Klimaschutzgesetz nach über 600 (!) Tagen weiterhin blockieren?

Fast freue ich mich schon wieder auf den Uni-Alltag, wo ich mich leichteren Fragen widmen kann. Ich hoffe, auch Du hast in diesem Sommer ein paar Momente Zeit, um über solche Fragen nachzudenken. Falls Du Dich dabei einsam und machtlos fühlst, denke daran: Am Stärksten ist ein Individuum immer im Kollektiv. Es gibt viele Wege, mit anzupacken. Na dann – wir sehen uns! Spätestens am 23. September, beim nächsten Weltweiten Klimastreik.

Nordische Grüße! Deine Marlene.