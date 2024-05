Die Sportfreunde Stille rrocken Wagna

Kleine Zeitung Club-Mitgied und Sportfreunde-Stiller-Fan? Perfekt! Denn wir verlosen anlässlich unseres Club-Jubiläums 50 Tickets für je zwei Personen für das Konzert der deutschen Kultband am 13. Juli im Römerdorf in Wagna. Nach Rainhard Fendrich, Nena, Revolverheld, Josh., Ambros und Álvaro Soler rocken nun die Jungs von Sportfreunde Stiller im kommenden Sommer am 13. Juli 2024 das beschauliche Römerdorf in Wagna. Der Ruf als einzigartige Location mit familiärer und entspannter Atmosphäre veranlasste jetzt auch die Kultband nach Wagna zu kommen. Die Sportfreunde Stiller sind schon seit unfassbaren 27 Jahren musikalischer Fixstern und eine der bekanntesten deutschen Rockbands. Und eines hat sich seit 27 Jahren nicht geändert, sie garantieren energiegeladene Live-Auftritte. Peter Brugger (Gitarre, Gesang), Florian Weber (Schlagzeug, Gesang) und Rüdiger Linhof (Bass, Keyboard) haben eine Generation mit ihren Songs „Das Kompliment“, „Das Geschenk“, „Lass ich nie wieder los“, „Applaus, Applaus“, „Ich, Roque“, … geprägt und sie sind endlich wieder da.

Lassen Sie sich diese tolle Gelegenheit nicht entgehen und machen Sie am besten gleich heute noch bei unserem Gewinnspiel mit. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend in einer tollen Location unter freiem Himmel mit den Sportfreunden Stiller in Wagna!

Wenn Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, können Sie sich hier gleich Ihre Tickets sichern.

Teilnahmeschluss: 9. Juni 2024