Der beste Ort für Erholungssuchende

Das Heilmoorbad Schwanberg ist längst kein Geheimtipp mehr. In der Südweststeiermark am Fuße der Koralpe gelegen, ist das Heilmoorbad eine wunderbare Ruhe-Oase. Nirgends sonst verbinden sich sanfte Hügellandschaften, Weinberge sowie Mais und Kürbisäcker auf so harmonische Art und Weise. Das Heilmoorbad Schwanberg bietet seinen Gästen 91 moderne und großzügige Wohlfühlzimmer. Tanken Sie neue Kraft im sonnendurchfluteten Panoramahallenbad mit Saunalandschaft (Hochmoorsauna, Sanarium und Dampfbad) oder lassen Sie sich die Sonne auf der großzügigen Liegewiese auf den Bauch scheinen. Als Ausgleich zum süßen Nichtstun bietet Ihnen die zentrale und doch ruhige Lage des Hotels den idealen Ausgangspunkt für Wanderungen in die bezaubernde Umgebung von Bad Schwanberg und in das Schilcherland. Grenzenloses Wander-, Nordic-Walking- und Radvergnügen vermitteln die pure Lust an der Bewegung. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen: ob Frühstück oder Abendessen, im Restaurant verwöhnt man Sie mit einem breiten kulinarischen Angebot aus gesunden und abwechslungsreichen Spezialitäten vom Buffet.

Das Angebot

3 oder 4 Nächte im DZ mit HP (Frühstück und Abendessen)

freie Benützung des Panoramahallenbades mit Aquabikes,

Saunalandschaft mit Hochmoorsauna, Sanarium und Dampfsauna, Bademantel Parkplatz

WLAN

Heilmoorbad Schwanberg

8541 Bad Schwanberg

Tel.: 0800 / 22 82 17



Mail: info@heilmoorbad.at

Website: www.heilmoorbad.at

