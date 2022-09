„In der Pflege zu arbeiten gehört mit zu den schönsten und Sinn gebendsten Berufen, die es gibt“ weiß KAGes–Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. „Wir Mediziner arbeiten im Spital Hand in Hand mit der Pflege und ich habe das unzählige Male zu hören bekommen: „Pflegebedürftigen Menschen zu helfen ist wohl eine der dankbarsten Tätigkeiten, die es gibt.“

Unbestritten ist es aber auch eine sehr fordernde. In den Diskussionen im öffentlichen Raum ist gerade seit Beginn der Pandemie dieser Aspekt leider in den Vordergrund getreten. Zu sehr, wie wir meinen. Und deshalb unterstützen wir aus voller Überzeugung diese Initiative, in der es darum geht, die schönen Seiten dieses Berufes zu zeigen. Anhand konkreter Beispiele jene anzusprechen, die in ihrem Berufsalltag gerne Gutes tun. Menschen helfen. Selber Mensch sein. Denn genau das ist unser Unternehmensmotto: „Menschen helfen Menschen!“