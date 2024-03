Der 36-stündige Streik der Austrian Airlines hat in der Nacht begonnen und zu ersten Flugausfällen geführt. Nach einem Beschluss der Gewerkschaft vida streicht die AUA am heutigen Gründonnerstag und Karfreitag 400 Flüge. Betroffen sind vor allem der Flughafen Wien, aber auch Regionalflughäfen wie Innsbruck, Salzburg, Graz oder Klagenfurt. Das Unternehmen spricht von 50.000 betroffenen Passagieren. Die Details.

Heutige Empfehlungen:

Neuer Anlauf im Wahljahr: Evangelische wollen den Feiertag wieder zurück

Seit fünf Jahren empfindet die evangelische Kirche die Abschaffung des Karfreits-Feiertags als tiefe Wunde: „Wir kommen nicht zur Ruhe, wir werden immer wieder darauf angesprochen“, sagt der Superindententialkurator der Steiermark, Michael Axmann. Auch in Kärnten will die Evangelische Kirche den Karfreitags-Feiertag wieder zurück: „Der Schmerz sitzt nach wie vor tief“, sagt Manfred Sauer, Superintendent in Kärnten, zum Thema Karfreitag und die Abschaffung des Feiertags.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Umstritten: Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz der UNO-Frauenrechtskommission

Ohne einen Gegenkandidaten übernahm der saudische UNO-Gesandte Abdulaziz Alwasil den Vorsitz der Frauenrechtskommission der UNO. Der internationale Aufschrei ist groß, aber er kommt zu spät. Mehr dazu.

Weststeirer (19) steckte Gebäude und Strohballen in Brand

Mitte März hatte der 19-Jährige zwei Brände, einmal in Deutschlandsberg und einmal in Groß St. Florian, gelegt. Für eine weitere Tat sucht die Polizei Zeugen und Opfer. Mehr dazu.

In Deutschlandsberg brannte ein Wirtschaftsgebäude völlig aus, in Groß St. Florian kämpften 18 Feuerwehrleute gegen einen Heuballenbrand © FF Deutschlandsberg, FF Groß St. Florian

Ralf Rangnick: Kein Team soll bei der Euro besser sein als Österreich

Der Teamchef stellt an die derzeit erfolgreiche Nationalmannschaft für die Europameisterschaft höchste Ansprüche. Der Status quo ist äußerst vielversprechend. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Die schwerste Schlange der Welt ist tot

Freek Vonk tauchte einst mit einer 200 Kilo schweren Anakonda. Nun ist die Schlange tot: Der Biologe geht von einer Ermordung aus. Mehr dazu hier.

Priester getötet? 21 Jahre Haft für Pfarrer

Italienischer Pfarrer wegen Raubmordes angeklagt. Er soll vor zehn Jahren einen Priester (92) ermordet haben und wurde dafür, nicht rechtskräftig, verurteilt. Geistlicher beteuert Unschuld. Mehr dazu.

Fürst Albert gibt überraschend privates Interview - und spricht über Charlène

Fürst Albert von Monaco gibt selten Interviews - noch seltener spricht er über private Details. Nun tat er überraschend beides. Mehr dazu.

TV-Tipps des Tages: So spannend wurde das Mittelalter selten auf die Leinwand gebracht

Umberto Ecos „Der Name der Rose“ löste einen Mittelalter-Hype aus – und ist heute als Film noch immer mehr als sehenswert. Das und noch mehr finden Sie in den TV-Tipps für den Gründonnerstag.

Hundefriseurin Jasmin hat sich auf Angsthunde spezialisiert

Seit 2019 ist Jasmin Riedler mobil unterwegs, seit Anfang Februar besitzt sie nun auch einen eigenen Hundesalon in Leoben-Göss. Ihr Spezialgebiet sind Angsthunde und Hunde mit gesundheitlichen Problemen. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Südoststeirische Bräuche zwischen Gründonnerstag und Karsamstag

Von Spinat mit Spiegeleiern über Glocken, die nach Rom fliegen, bis hin zur Fleischweihe. Hier finden Sie die bekanntesten Bräuche von Gründonnerstag bis Karsamstag im Überblick.

Am Karsamstag ist es Brauch, die Osterspeisen zu segnen © Fuchs Juergen

