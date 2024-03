Nachdem am Palmsonntag die Palmzweige geweiht und zum Schutz in die Herrgottswinkel gesteckt, an Türen von Nebengebäuden befestigt oder wie in Krusdorf beim „Auf die Grua gehen“ in den Ackerboden gesteckt wurden, gibt es weitere kuriose Bräuche, die sich in der Karwoche abspielen – beginnt doch mit Gründonnerstag eine der intensivsten Brauchtumszeiten des Jahres.