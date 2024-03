In Zeiten wie diesen werden sie mit beunruhigender Konsequenz vorgezeichnet, die Risse im System, gerade so, als sei die Spaltung der Gesellschaft ein zersetzender Dauerbrenner ohne Begleitschutz. Das liegt nicht zuletzt an der mutmaßlich überzogenen Darstellung der Extreme in den sozialen Kanälen. Vieles ist entgleitet und gehört tatsächlich in den Abfluss, aber die Auswüchse in den digitalen Netzwerken sind kein Abbild der Wirklichkeit, das belegen Untersuchungen.